Etwa jeder dritte Azubi in Sachsen braucht bis zu zwei Stunden zur Berufsschule

Lange Wege, kaum günstige Unterkünfte, bestimmte Berufe werden schon gemieden: Mit der Neuordnung der Berufsschulen sollte in Sachsen alles besser werden. Doch die Bilanz zwei Jahre danach ist alarmierend.

Die Glaser-Lehrlinge nach Schkeuditz, die Logistiker nach Döbeln und die Maurer aus Seiffen oder Plauen nach Oelsnitz im Erzgebirge: Vor zwei Jahren ist das Berufsschulsystem in Sachsen zentralisiert worden. Seither findet der Unterricht in vielen Berufen an deutlich weniger Standorten im Freistaat statt. Das sollte sicherstellen, dass es immer...