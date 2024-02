Europaweit einmalig: Wie im Erzgebirge am Bahnfahren der Zukunft geforscht wird

Haben das neue Testfeld am Donnerstag in Annaberg-Buchholz mit dem symbolischen Knopfdruck in Betrieb genommen: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), DB-Vorständin Daniela Gerd tom Markotten, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Annabergs OB Rolf Schmidt und TU-Chemnitz-Rektor Gerd Strohmeier (von links). Bild: Ronny Küttner