Flugzeugbauer zu AfD-Politik: „Diese Geisteshaltung ist geschäftsschädigend“

Beim Besuch des Kanzlers in Dresden wirbt die Geschäftsführung der Elbe-Flugzeugwerke für ein weltoffenes Klima. Sonst sei der Wirtschaftsstandort Sachsen gefährdet.

Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den Dresdner Elbe-Flugzeugwerken (EFW) hat die Geschäftsführung des Unternehmens für Weltoffenheit in Sachsen geworben. EFW-Geschäftsführer Jordi Boto sagte am Donnerstag auf Nachfrage, die anstehenden Landtagswahlen und das politische Klima im Freistaat seien ein wichtiges Thema für sein...