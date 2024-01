Galgen für Bundesregierung in Sachsen aufgestellt: Ist das strafbar?

Auf einem Feld bei Horka haben Unbekannte an einem Galgen symbolisch die rot-gelb-grüne Regierungsampel aufgehängt. Ist das strafbar? Wie weit ist die Meinungsfreiheit dehnbar?

Am Neujahrsmorgen hat eine Streife auf einem Feld an der Staatsstraße 121 im Landkreis Görlitz einen Galgen entdeckt. Die Aufsteller hatten dort laut Polizei kurz vor dem Ortseingang Horka ein Loch gegraben und dort den 2,20 Meter hohen Holzgalgen hineingestellt. „An dessen Arm hängten sie mit einem Tau eine Ampelattrappe“, so...