GDL beendet Streik bei Mitteldeutscher Regiobahn vorzeitig: Wie geht es jetzt weiter?

Die Lokführergewerkschaft GDL beendet den laufenden Streik bei der Mitteldeutschen Regiobahn an diesem Freitag vorzeitig um 12 Uhr. Was geschieht danach?

Chemnitz. Die Fahrgäste der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) können aufatmen: In den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Transdev-Gruppe, Muttergesellschaft der MRB, eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein frühzeitiges Ende der Warnstreiks der GDL erreicht.

Wie die MRB am Freitagmorgen mitteilt, werden die Streikmaßnahmen bereits um 12 Uhr beendet. Das Unternehmen sei der GDL „erneut einen Schritt entgegengekommen und hat ein neues Angebot vorgelegt“.

Tarifverhandlungen gehen am Montag weiter

Auf Basis dieses Angebots werden die Tarifverhandlungen am kommenden Montag am Verhandlungstisch fortgeführt. „Die MRB wird alles dafür tun, die streikbedingten Nachwirkungen so gering wie möglich zu halten, um den Fahrgästen schnellstmöglich wieder einen regulären Verkehrsbetrieb bieten zu können“, heißt es weiter. Transdev habe der GDL schriftlich zugesichert, „über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde ernsthaft zu verhandeln“, teilte GDL-Chef Claus Weselsky mit. Der mehrtägige Lokführerstreik bei Transdev sollte wie bei der Deutschen Bahn eigentlich noch bis Freitagabend um 18 Uhr andauern. Bei der Bahn ist ein vorzeitiges Ende derzeit nicht absehbar.

Laut MRB müsse aber noch weiterhin mit Einschränkungen im Zugverkehr gerechnet werden, die vermutlich bis in die Abendstunden andauern. „Der eingerichtete Schienenersatzverkehr verkehrt ab 12 Uhr noch bis auf Weiteres parallel zum Zugverkehr“, so die MRB.

So geht es jetzt weiter

„Unsere Planung ist derzeit schwer damit beschäftigt, dass wir schnellstmöglich wieder in den Regelbetrieb kommen“, so ein MRB-Sprecher am Freitagvormittag gegenüber der „Freien Presse“. Und weiter: „Das wird natürlich jetzt nicht direkt um 12 Uhr passieren können.“ Die Schienenfahrzeuge müssten alle wieder an die Standorte gebracht werden, an denen sie normalerweise um 12 Uhr losfahren. „Und zweitens: Unser Personal muss dort auch hin.“

Zudem müsse die MRB sich mit den Zügen immer wieder bei der DB Netz AG anmelden – „in der Hoffnung, dass die Stellwerke auch alle besetzt sind.“ Denn: Es könne ja sein, dass auf einer Strecke ein Mitarbeiter der DB Netz in der GDL organisiert sei. „Dann ist der noch im Streik - und dann können wir auf der Strecke nicht fahren.“

Regelbetrieb wieder am frühen Abend?

Das seien nun die vorrangigsten Sachen, welche die MRB-Planung versuche zu klären. „Wir bemühen uns, heute bis zum frühen Abend wieder im Regelbetrieb zu sein, können das aber momentan noch nicht zusichern“, informiert der Sprecher. Übrigens: Keine Strecke werde beim Wiederanlaufen des Regelbetriebs vorrangig behandelt. Und: Der eingerichtete Schienenersatzverkehr laufe nun erstmal noch weiter. Weitere Informationen finden Fahrgäste zeitnah auf der Website der MRB. phy (mit dpa)