Gesellschaftliche Spaltung: Alles halb so wild?

Forscher kommen in aktuellen Studien zu überraschenden Ergebnissen. Die Polarisierung in der Bevölkerung sei in Deutschland nicht besonders hoch. Warum man sich darauf aber nicht ausruhen sollte.

Die gesellschaftliche Spaltung in Deutschland ist in aller Munde. Manche Betrachter sehen sie in den Wahlerfolgen der AfD, andere in den radikalen Protesten von Klimaklebern. Das Land scheint in der Mitte geteilt und in zwei politische Großlager zerrissen. Aktuelle Forschungsergebnisse widersprechen diesem Eindruck nun allerdings deutlich. Am...