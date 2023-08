Gewerkschaft warnt vor "Asbest-Falle": Bis zu 182.000 Häuser in Sachsen betroffen

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt vor unzähligen krebserregenden "Asbest-Fallen" in Altbau-Wohnhäusern in allen Teilen Deutschlands - auch in Sachsen. Im Freistaat könnten bis zu 182.000 Wohngebäude betroffen sein. Aufgrund der absehbar steigenden Sanierungstätigkeit in den nächsten Jahren drohten daher Bauarbeitern...