Hamburger Massenproteste geben auch Chemnitzer Anti-AfD-Demos Aufwind

Die Veranstalter der Demonstration am morgigen Sonntag hoffen auf mehr als die angekündigte Teilnehmerzahl. In Hamburg verkalkulierten sich die Organisatoren auch und rechneten mit 10.000 Teilnehmern der Demo gegen Rechts. Es kamen rund 50.000. Was macht Hamburg anders als Chemnitz?

Deutschlandweit haben seit der vergangenen Woche mehr als 150.000 Menschen an Massenprotesten teilgenommen, die sich gegen die Partei AfD und deren Pläne der Massendeportation von ausländischen Mitbürgern und von Deutschen mit Migrationshintergrund richten. Bekannt wurden die als „Remigration" verbrämten Deportationspläne durch eine...