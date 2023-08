Heißester Monat in der Klimageschichte: "Verregneter" Juli auch in Sachsen zu warm

In Mitteleuropa fühlt es sich vielleicht anders an. Doch die globale Temperaturrekordjagd geht unvermindert weiter. Am Flughafen Valencia in Südspanien etwa wurden am Donnerstag 46,8 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Rekord vom Juli 1986 lag bei 43,4 Grad. Nun also waren es gleich 3,4 Grad mehr. Ein Riesensprung. Zweifel folgten auf dem Fuß....