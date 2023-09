In Sachsen beginnen die nächsten Sommerferien überraschend

Nach den Ferien ist vor den Ferien: Viele Bundesbürger planen schon jetzt ihren nächsten Urlaub. Sächsische Eltern werden wohl aber über den Termin für die nächsten Sommerferien überrascht sein. Was diesmal noch zu beachten ist.

So einen frühen Beginn der Sommerferien hat es in Sachsen schon lange nicht mehr gegeben. Letzter Schultag 2024 wird der 19. Juni sein - also ein Mittwoch. Am Donnerstag gehen dann die Ferien los, nicht wie zuletzt immer an einem Wochenende.