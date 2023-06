In welchen Branchen die Sachsen am meisten verdienen

An manch einer Schule in Sachsen finden nur zwei Drittel des Unterrichts statt, weil Lehrer fehlen oder sich krank melden. Geld allein kann diesen Notstand offenbar nicht lindern. Denn nach einer Erhebung des Statistischen Landesamt in Kamenz zählen die Lehrkräfte zu den Bestverdienern im Freistaat.