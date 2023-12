Innenminister zur Bedrohungslage in Sachsen: "Gehen Sie auf Weihnachtsmärkte"

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und der Messerattacke von Paris sehen Sicherheitsbehörden derzeit keine "konkrete Gefährdung". Dennoch zeigt die Polizei mehr Präsenz und hat Spezialeinsatzkräfte auf Abruf.

Um der aktuellen Sicherheitslage zu begegnen, hat die sächsische Polizei ihre Präsenz stark intensiviert. Dies teilte Innenminister Armin Schuster (CDU) am Dienstag in Dresden mit. Hintergrund sind unter anderem der Krieg gegen die Hamas, der die Gefahr von Anschlägen erhöht hat und die mutmaßlich islamistische Messerattacke am vergangenen...