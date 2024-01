Ins Parkhaus gelockt: Kinder verprügeln Mädchen (13) und filmen alles

Die Dresdner Polizei ermittelt nach einer Prügel-Attacke in Dresden gegen sechs Kinder.

Dresden. Nach einer Gewalttat in Dresden ermittelt die Polizei gegen fünf Mädchen (12, 13) und einen Jungen (13).

Der Vorfall geschah am Freitagabend im Stadtteil Löbtau. Nach ersten Ermittlungen haben die Sechs ihr Opfer unter einem Vorwand in ein Parkhaus an der Kesselsdorfer Straße gelockt. Dort rissen sie das Mädchen zu Boden, schlugen und traten die 13-Jährige. Damit nicht genug: Die Angreifer (eine Ungarin, fünf Deutsche) filmten die Tat, verbreiteten die Aufnahmen! Das Mädchen kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der sechs Kinder und stellten mehrere Handys sicher, ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. „Dabei werden sie auch die Hintergründe der Tat beleuchten“, notieren die Beamten. (phy)