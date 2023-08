Juwelenraub im Grünen Gewölbe: Sachsen soll Millionen-Honorar an Remmo-Verteidiger zahlen

Im Prozess um den Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe hatte der Freistaat Millionen Euro Schadenersatz von den Angeklagten gefordert. Das könnte nun aber zu einem sehr teuren Bumerang für den Steuerzahler werden. Wie kann das sein?

Der Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden am 25. November 2019 wird als einer der spektakulärsten in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen: Die Täter erbeuteten damals 21 historische Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten im Wert von sage und schreibe 116,8 Millionen Euro.