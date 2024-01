Kaum noch Neubau und Anstieg der Nebenkosten: Warum die Wohnungsbranche in Sachsen nicht nur für 2024 schwarz sieht

Die Wohnungsgenossenschaften wollen auch in diesem Jahr bei bezahlbaren Mieten bleiben. Lassen das die Umstände zu?

In Sachsen werden in den nächsten Jahren absehbar kaum neue Wohnungen in Größenordnungen entstehen. Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG), dessen Mitglieder zusammen mit knapp 296.000 Wohneinheiten gut ein Fünftel des Mietwohnungsbestandes in Sachsen bewirtschaften, erwartet einen „großen Neubauknick“.