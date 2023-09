"Keinesfalls CDU-Wahlwerbung": Wenn die Volkshochschule in Dresden Kretschmer plakatiert

Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Sachsen lädt die Volkshochschule mit Kretschmers Konterfei zu einem "Klartext"-Gespräch darüber, was der Ministerpräsident plant. Das wirft auch wegen eines Ehrenamts Fragen auf.

Diese Frage dürfte selbst für manche Kenia-Koalitionäre in Sachsen nicht so leicht zu beantworten sein: "Was plant Ministerpräsident Michael Kretschmer?" Schließlich überrascht der CDU-Landesvorsitzende mit seinen spontanen Vorstößen nicht nur die Juniorpartner Grüne und SPD, sondern zuweilen auch seine eigenen Parteifreunde.