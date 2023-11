Köppings Kritik an Kretschmer: „Wer eine negative Stimmung bedient, ändert sie nicht“

Die designierte Spitzenkandidatin der SPD zur Landtagswahl 2024 über den sächsischen Ministerpräsidenten, die Arbeit in der Kenia-Koalition, Ostdeutschland und Oschmann, Corona und Förderaffäre.

Am Samstag in einer Woche will die SPD auf einem Landesparteitag in Neukieritzsch Sozialministerin Petra Köpping als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2024 nominieren. Im "Freie Presse"-Interview äußert sie Kritik an Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer - und schlägt zudem eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung des...