Kretschmer im Dauerwahlkampf: Wie die CDU ohne erkennbare Strategie mit der AfD ringt

Fast scheint es, als würde Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) keinen Urlaub machen, so oft ist er in diesen Tagen unterwegs. Auszug von Dienstag bis Freitag: Jubel über neue Chipfabrik, Empfang von Special-Olympics-Sportlern, Schlossgespräch in Bad Muskau, Grußwort in Herrnhut, Besuch beim Spülmittelhersteller Fit und in der...