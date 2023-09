Kretschmer zu Volkswagen und Co.: "Die Ampel hat uns in anderthalb Jahren in eine desaströse Situation geführt"

"Wir waren stolz auf das, was in Sachsen bei Volkswagen mit der Elektromobilität losgeht, was da vorangeht. Jetzt sehen wir: Ganz so erfolgreich ist es dann am Ende doch nicht." So reagierte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vergangene Woche bei einer CDU-Regionalkonferenz auf den Stellenabbau bei VW. Grund für die "Freie Presse",...