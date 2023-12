Lieferengpässe bei Medikamenten: Das fordert der Marburger Bund von Sachsens Gesundheitsministerin

In einem Offenen Brief hat sich der Ärzteverband an Sozialministerin Petra Köpping (SPD) gewandt.

Wegen Lieferengpässen fordert der Marburger Bund Sachsen in einem Offenen Brief von Sozialministerin Petra Köpping (65, SPD), die Versorgung der Menschen im Freistaat mit Arzneimitteln sicherzustellen. Das teilte der Ärzte-Verband am Montag mit.

Derzeit seien rund 500 Medikamente von Lieferengpässen betroffen. „Damit hat sich die Lage gegenüber dem letzten Winter, als rund 300 Medikamente knapp wurden, weiter verschärft“, heißt es. „Wir können unseren Patienten in vielen Fällen nicht die Medikamente und Wirkstoffe verordnen, die sie wirklich benötigen“, so der Marburger Bund in seinem Schreiben vom 15. Dezember an Köpping.

Knappheit bei Medikamenten mit Amoxicillin

Schon im Februar habe die SPD-Politikerin angekündigt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Versorgung der Sachsen mit Arzneimitteln sicherzustellen. Knapp seien laut Verbandsangaben momentan etwa Medikamente mit dem Wirkstoff Amoxicillin. „Das Breitband-Antibiotikum kommt bei Kindern und Erwachsenen mit bakteriellen Infektionen wie Lungenentzündungen, Scharlach oder Nasennebenhöhlenentzündungen zum Einsatz“, so der Marburger Bund. Diese Krankheiten häufen sich in der kalten Jahreszeit.

Die Amoxicillin-Bestände reichten laut Prognose des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte allerdings nicht für eine flächendeckende saisonale Versorgung. Der Verband sehe in den Lieferschwierigkeiten „vieler wichtiger Medikamente eine Gefahr für die Patientensicherheit in Sachsen“.

Obwohl der Höhepunkt der allwinterlichen Infektionswelle wahrscheinlich noch bevorstehe, müssten Ärzte bereits jetzt auf Präparate zurückgreifen, die kein gleichwertiger Ersatz seien: „Zu den Folgen für die Patienten können stärkere Nebenwirkungen oder verzögerte Wirkeintritte gehören.“

Verband: „Verordnungen gleichen Wunschzetteln an Weihnachtsmann“

Mit seinem Offenen Brief verdeutliche der Marburger Bund die Machtlosigkeit, mit der sich Ärzte bei der Verschreibung wichtiger Medikamente konfrontiert sehen: „Unsere Verordnungen gleichen bisweilen Wunschzetteln an den Weihnachtsmann. Das Sozialministerium und das Bundesgesundheitsministerium dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass eine Packung Amoxicillin zum unerfüllbaren Weihnachtswunsch wird!“ (phy)