Lokführer-Streik ab Mittwoch: Welche Bahn-Unternehmen in der Region betroffen sind

Der Tarifstreit betrifft voraussichtlich Millionen Bahnkunden. Auch viele Regionalzüge in Sachsen fallen aus. Nur die Vogtlandbahn wird nicht bestreikt.

Mit einem erneuten Streik will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Tarifstreit mit mehreren Bahnunternehmen weite Teile des Eisenbahnverkehrs in Deutschland lahmlegen. Neben der Deutschen Bahn (DB) ist davon auch der Bahnverkehr in Südwestsachsen bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB), der City-Bahn Chemnitz und der...