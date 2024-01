Lokführerstreik endet vorzeitig – so geht es bei Erzgebirgsbahn und City-Bahn weiter

Deutsche Bahn und GDL haben sich auf einen Verhandlungsfahrplan geeinigt. Bis Anfang März soll es keine neuen Streiks geben. Aber schaffen es die Unternehmen in der Region, schon am Montag wieder alle Züge fahren zu lassen?

Bahnkunden können aufatmen: Der bundesweite Streik der Lokführer endet vorzeitig. Bereits in der Nacht zum Montag (2 Uhr) will die Lokführergewerkschaft GDL den Arbeitskampf im Personenverkehr beenden, im Güterverkehr soll dies schon am Sonntagabend (18 Uhr) passieren. Das teilten GDL und die Deutsche Bahn am Samstag übereinstimmend mit. Das...