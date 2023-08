Meerjungfrau in Leipzig entführt

Leipzig.

Polizeibeamte haben in Leipzig die "Entführung" von Meerjungfrau "Arielle" verhindert. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, bemerkten Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag bei ihrer Streife in der Paul-List-Straße drei Männer, die einen zwei Meter großen "Arielle"-Pappaufsteller mit sich trugen. Einer der Männer konnte entkommen. Die beiden anderen, ein 19- und ein 20-Jähriger, wurden gestellt.