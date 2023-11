Mit welchem Ergebnis wird die SPD Petra Köpping zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Sachsen küren?

In Neukieritzsch wollen die Sozialdemokraten ihr Landtagswahlprogramm beschließen und ihre Spitzenkandidatin wählen.

Deutschland war noch nicht vereinigt, als Sachsens Sozialdemokraten das letzte Mal eine Frau als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl kürten: Am 1. September 1990, an dem die CDU einen gewissen Kurt Biedenkopf nominierte, entschied sich Sachsens SPD auf einem Sonderparteitag in Görlitz für Anke Fuchs, damals 53 Jahre alt und...