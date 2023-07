Nach Corona: Sport im Verein boomt in Sachsen bei Kindern und Rentnern

Mehr als 671.000 Mitglieder haben die Sportvereine in Sachsen. Noch 5000, dann wären es so viele wie vor der Coronakrise. Der Landessportbund Sachsen hat die Mitgliederzahlen mit der Bevölkerungsentwicklung verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass noch nie so viele Sachsen sportlich organisiert waren wie im Jahr 2022.