Nach Geheimtreffen von Rechtsextremen: Sachsens AfD lädt Teilnehmer als Experten für Integrationsgesetz ein

Der Freistaat will Integration und Teilhabe von Einwanderern zum Staatsziel machen. Die AfD lädt als Sachkundigen einen Juristen ein, der an der Geheimkonferenz zu Massendeportationen aus Deutschland teilnahm.

Würde er wirklich kommen? Seine Einladung war hoch umstritten, aber Ulrich Vosgerau ist da. Am Montagmorgen sitzt er in einem Beratungsraum des Sächsischen Landtags in einer Reihe mit fünf anderen Experten. Die AfD hatte den Juristen als Sachkundigen für das geplante sächsische Integrations- und Teilhabegesetz bestellt.