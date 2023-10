Neue Studie zu Pestiziden: So schlecht steht es um Sachsens kleine Flüsse

Um eine gute Ernte einzufahren, muss gedüngt werden. Doch wo in Sachsen viel Dünger auf die Felder kommt, landen auch viele Pestizide in den kleinen Flüssen. Die Ergebnisse einer Studie dazu sind erschreckend.

Zulässige Höchstwerte zum Teil um mehr als das Hundertfache überschritten

Das Ergebnis ist erschütternd: Die Forscher haben nachgewiesen, dass in der Realität weit höhere Mengen an Pestiziden in die Gewässer gelangen als vorhergesagt. 81 Prozent dieser beprobten kleinen Fließgewässer im ländlichen Raum überschritten die für Tiere und Pflanzen zulässigen Konzentrationen von Pestizid-Wirkstoffen. In fast jedem fünften Bach (18 Prozent) wurden diese Höchstwerte sogar bei mehr als zehn verschiedenen Pestiziden nachgewiesen.

Andere Insektizide wie Clothianidin, Methiocarb und Fipronil, aber auch Herbizide wie Terbuthylazin, Nicosulfuron und Lenacil toppten den zulässigen Höchstwert um den Faktor 10 bis 100 in 27 Gewässern. "Dies führt zu einer Beeinträchtigung besonders empfindlicher Wasserlebewesen", konstatiert das sächsische Umweltministerium. "Pestizide tragen wesentlich zum Rückgang der Insektenvielfalt bei."

Insektizid tötet Bienen

Insgesamt identifizierten die Wissenschaftler 75 Wirkstoffe aus besonders häufigen Pestiziden. Besonders das Insektizid Thiacloprid, das für das Bienensterben verantwortlich ist, überschritt den Höchstwert teilweise um mehr als das Hundertfache. Die Lebensgemeinschaft der Insekten war in vier von fünf untersuchten Bächen nur in einem mäßigen bis schlechten Zustand.

"Besonders gefährdet sind empfindliche Insekten wie Köcherfliegen und Libellen, die deutlich niedrigere Grenzwerte bräuchten", so der Leipziger Wissenschaftler Matthias Liess, einer der Co-Autoren der Studie. "Unsere Studie zeigt ja, dass die Modelle der deutschen und europäischen Zulassungsbehörden falsch sein müssen, da sie nicht mit der unter Freilandbedingungen gemessenen Wirklichkeit übereinstimmen."

Bäche für Trinkwasserversorgung wichtig

Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, bestätigt: Trotz der bereits existierenden Umweltauflagen im Rahmen der Pflanzenschutzmittel-Zulassung sei Deutschland weit vom Ziel der "unbelasteten Gewässer in gutem ökologischem Zustand" entfernt. Das schade aber nicht nur den Tieren und Pflanzen.

Diese Bäche transportierten diese Schadstoffe auch in größere Gewässer, aus denen Trinkwasser für Menschen gewonnen werde. "Deshalb sollen auch kleine Gewässer in der Agrarlandschaft möglichst schadstofffrei und in einem guten ökologischen Zustand sein", so Messner. Denn kleine Bäche und Gräben machen immerhin rund 65 Prozent des Fließgewässernetzes in Deutschland aus.

Je mehr gedüngt wird, desto mehr Pestizide in den Bächen

Erstmalig sind auch an zehn Messstellen konkrete Daten mit ausgewertet worden, wie stark gedüngt wird. "Je mehr Pestizide auf den umgebenden Äckern eingesetzt wurden, desto stärker waren die Gewässer mit Pestizidrückständen belastet", so die Wissenschaftler. Das beweise, dass ein wesentlicher Teil der Pestizide nach oder bei Regen in die kleinen Gewässer gespült werde. Auch Gräben trügen dazu bei.

Die Leipziger Wissenschaftler fordern daher breitere Ackerrandstreifen oder die Umstellung auf ökologischen Landbau. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) will Landwirte bei der Neuausrichtung auf eine nachhaltigere Bewirtschaftung unterstützen.