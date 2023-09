Neuer Geschäftsführer der Freie Presse Mediengruppe: Daniel Daum folgt auf Michael Tillian

Neuer Geschäftsführer der Freie Presse Mediengruppe wird Dr. Daniel Daum. Er tritt ab 1. November 2023 die Nachfolge von Dr. Michael Tillian an, der das Unternehmen am 30. November 2023 auf eigenen Wunsch verlässt, um eine Geschäftsführungsposition in Österreich zu übernehmen.