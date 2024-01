„Nicht genug Endzeitstimmung“: Wenn der Landtagspräsident den Weltuntergang für 2024 ausschließt und die Grünen rüffelt

Der Neujahrsempfang von Matthias Rößler fiel dieses Jahr auf den bundesweiten Protesttag der Landwirte. Das blieb nicht folgenlos.

Diese Konstante in der sächsischen Landespolitik hat Matthias Rößler von seinem Amtsvorgänger Erich Iltgen geerbt: Mit dem Neujahrsempfang des Landtagspräsidenten beginnt in Sachsen traditionell das politische Kalenderjahr. Weil das Treffen in der Lobby des Parlamentsgebäudes mit gut 300 geladenen Gästen coronabedingt zweimal ausfiel, 2021...