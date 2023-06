Ost-Gipfel in Chemnitz: Kanzler Scholz kündigt Hilfe für Solarindustrie an

Nach der milliardenschweren Förderung für das neue Halbleiterwerk von Intel in Magdeburg kann jetzt auch die deutsche Solarindustrie und mit ihr der Hersteller Meyer Burger in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf Staatshilfen hoffen. "Die Investitionen in einen solchen Aufbruch, da sind wir dabei", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag...