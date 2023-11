Petra Köpping mit 97 Prozent zur SPD-Spitzenkandidatin in Sachsen gewählt

Erstmals seit 1990 führt mit der 65-jährigen Sozialministerin eine Frau Sachsens Sozialdemokraten als Nummer 1 in eine Landtagswahl.

Sachsens Sozialdemokraten gehen erstmals mit Sozialministerin Petra Köpping als Spitzenkandidatin in eine Landtagswahl. Die 65-Jährige wurde am Samstag von einem Landesparteitag in Neukieritzsch mit 96,9 Prozent der Stimmen nominiert. In geheimer Wahl stimmten 124 Delegierte mit Ja, zwei enthielten sich und zwei votierten mit Nein.