Polit-Prominenz: Neben Klingbeil kommt auch Merz am Donnerstag nach Chemnitz

CDU-Chef Friedrich Merz will mit Parteimitgliedern über das neue Grundsatzprogramm reden. Zeitgleich stellt sich ebenfalls in Chemnitz ein anderer Parteivorsitzender den Fragen der Menschen.

Friedrich Merz, Oppositionsführer im Bundestag und CDU-Parteichef, wird am Donnerstag in Chemnitz erwartet. Bei einer Konferenz im Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ will der CDU-Chef mit Parteimitgliedern über das neue Grundsatzprogramm debattieren, das bei einem Parteitag Anfang beschlossen werden soll. Die Veranstaltung (Start 18 Uhr)...