Polizisten bei Demo in Leipzig verletzt

Bei einer Demo mehrerer Hundert Linker durch Leipzig flogen am Samstag vor rund zwei Wochen aus der Menge heraus mehrfach Böller in Richtung Polizei. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für diese Attacken.

Am 10. Februar zogen mehrere Hundert Linke in Leipzig unter dem Motto „Free all Antifas!“ durch die Stadt, um gegen die Inhaftierung und eine mögliche Auslieferung Linksextremer nach Ungarn zu demonstrieren. Hintergrund sind Strafverfahren gegen Lina E. und weitere Ostdeutsche, die in Deutschland und Ungarn mutmaßlichen Neonazis aufgelauert...