Prüfung des Rechnungshofs: Wackelt Spitzenkandidatur von Sachsens Integrationsministerin Köpping?

In einem Prüfbericht werden Mängel bei der Vergabe von Fördermitteln für Integrationsprojekte aufgelistet. Gerät neben ihrem Staatssekretär auch Petra Köpping, bisher Favoritin für die SPD-Spitzenkandidatur zur Wahl 2024, in Schwierigkeiten?

Am Mittwoch geht die Sozialministerin in die Offensive. "Dass es in den ersten Jahren der Integrationsförderung offenbar zahlreiche Defizite im Vollzug gegeben hat, ärgert und schmerzt mich sehr", teilt Petra Köpping mit. Die SPD-Politikerin war Ende 2014 erste sächsische Integrationsministerin geworden. Inmitten des Syrienkrieges und der...