Sachsen-Wahl 2024: CDU wählt "Heimatunion"-Chef als Direktkandidat

Eigentlich fristet die konservative "Heimatunion" innerhalb der sächsischen CDU ein Schattendasein. Nun aber verzeichnet ihr Chef Eppinger einen überraschenden Achtungserfolg - was den einstigen Ostbeauftragten Wanderwitz zu heftiger Kritik veranlasst.

In dieser Woche hat Sachsens CDU mit der Aufstellung ihrer Direktkandidaten für die Landtagswahl am 1. September 2024 begonnen. Überall da, wo amtierende Abgeordnete wieder antraten, sind Überraschungen ausgeblieben. Auch am Samstag, wenn etwa Ministerpräsident Michael Kretschmer im Landkreis Görlitz genauso wie Fraktionschef Christian...