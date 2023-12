Sachsens Juso-Chefin nach Buhrufen für ihre Kritik an Scholz: „Ich habe einen Nerv getroffen“

Auf dem SPD-Bundesparteitag griff Mareike Engel den Kanzler scharf an. Bei den Landtagswahlen 2024 im Osten befürchtet sie für ihre Partei ein Desaster.

Sie war eine Stimme unter 600 Delegierten - und sie brachte die Lage der deutschen Sozialdemokratie schonungslos auf den Punkt: Mareike Engel aus Sachsen, 23 Jahre alt, redete Klartext auf dem SPD-Bundesparteitag am Samstag in Berlin. Sie griff Olaf Scholz scharf an und warnte vor dem Untergang der SPD in Ostdeutschland. Damit zog sie einigen...