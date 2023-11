Sächsin gegen Goliath – Wie eine Absolventin der Bergakademie bei der Uno gegen die Öl-Lobby antritt

In Dubei beginnt am Donnerstag die 28. Weltklimakonferenz der Uno. Mit dabei ist die in Freiberg ausgebildete Ingenieurin Undine Fleischmann. Für die Naturschutzjugend will sie für mehr Klimaschutz eintreten. Ein schwieriges Unterfangen. Bild: Luca Ernemann/Naju