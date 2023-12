Sächsische Bauern blockieren Zufahrten auf A72 und A4

Landwirte protestieren mit einer Blockadeaktion gegen die vom Bund geplanten Streichungen in der Landwirtschaft.

Sächsische Bauern protestieren an diesem Donnerstagmorgen erneut mit Traktoren gegen die vom Bund geplanten Streichungen in der Landwirtschaft.

Nach „Freie Presse“-Recherchen haben sie um 6.45 Uhr begonnen, alle Autobahnzufahrten entlang der A72, der A4 und der A14 zu blockieren. Die Blockade soll 60 Minuten dauern.