Schusters Forderung, Migranten bei Grenzkontrollen zurückzuweisen, laut EU-Gerichtshof rechtswidrig

Sachsens Innenminister Schuster will mit Zurückweisungen an der Grenze Asylzahlen senken. Das ist jedoch nicht nur dem Europäischen Gerichtshof zufolge nicht rechtmäßig.

Zurückweisungen von Schutz suchenden Ausländern an EU-Binnengrenzen sind rechtswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg entschieden. Das Urteil, das am Donnerstag veröffentlicht worden ist, bezieht sich auf EU-Binnengrenzen und ist damit auch für deutsche Grenzen zu Polen und Tschechien bindend. Anlass des Urteils war...