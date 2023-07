Seniorenabzocke: Deutlich mehr Schockanrufe in Sachsen

Betrug an Senioren nimmt in Sachsen immer größere Ausmaße an. Vor allem im Bereich der Schockanrufe verzeichnen die Behörden seit vergangenem Jahr einen deutlichen Anstieg. Gelang es Tätern 2022, sachsenweit in 58 Fällen rund 1,9 Millionen Euro zu erbeuten, sind es in diesem Jahr schon 44 Fälle mit 1,3 Millionen Euro Schaden. Das...