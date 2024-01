Silvester-Bilanz: Großbrände in Chemnitz und Erzgebirge fordern Feuerwehren – 22-Jähriger stirbt in der Oberlausitz

Zum Jahreswechsel waren Wehren der Region an mehreren Orten gefordert - eine erste Bilanz. In Leipzig setzte die Polizei Wasserwerfer gegen brennende Barrikaden ein.

Chemnitz/Leipzig/Dresden. In weiten Teilen Sachsens ist die Silvesternacht weitgehend friedlich verlaufen. In Leipzig allerdings ist es zu Ausschreitungen gekommen. Im linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz warfen Unbekannte Gegenstände auf eine Polizeiwache, wie die Polizei mitteilte. In der Oberlausitz verletzte sich ein Mann tödlich beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern.

Mehrere Großbrände haben die Feuerwehren der Region über den Jahreswechsel hinweg in Atem gehalten. In der Neujahrsnacht kam es im Chemnitzer Stadtteil Mittelbach zu einem Dachstuhlbrand in einem Restaurant. Dieser weitete sich auf ein benachbartes Autohaus und ein Reifenlager aus. Mehrere Autos wurden ein Raub der Flammen. Für Anwohner wurde ein Evakuierungsbus bereitgestellt. Die Brandbekämpfung dauerte am Neujahrsmorgen an. Zur Brandursache wird ermittelt.

In Limbach-Oberfrohna stand am Silvesterabend eine Lagerhalle an der Chemnitzer Straße in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das leerstehende Gebäude bereits lichterloh. Es wird nicht ausgeschlossen, dass das Feuer im Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk steht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Brandausbruch geben können.

Ebenfalls am Silvesterabend kam es zu einem Brand in einer verlassenen Industrieanlage in Wiesa im Erzgebirge. Dort standen zwei Stockwerke in Flammen. Die Brandbekämpfung zog sich bis in die späten Abendstunden hin. Insgesamt nahmen 71 Feuerwehrkräfte aus der Umgebung am Einsatz teil, unterstützt vom Kreisbrandmeister und der Polizei.

Weitere Einsätze verzeichnete die Feuerwehr im Westerzgebirge. In Schneeberg brannte schon wenige Minuten nach dem Jahreswechsel Stroh in einem Schuppen, in Aue sorgte ein brennender Papiercontainer für den ersten Einsatz der örtlichen Brandbekämpfer.

In einer Zwischenbilanz sprach die Polizei für den Direktionsbereich Chemnitz am Montagfrüh von 60 silvestertypischen Einsätzen. Dies sei deutlich weniger als sonst. Zur Polizeidirektion Chemnitz gehören das Gebiet der Stadt Chemnitz, des Erzgebirgskreises und des Landkreises Mittelsachsen. (fp)