Silvester in Sachsen: Leipziger Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor, Sperrungen rund um Connewitz

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, der vorangegangene Jahreswechsel verlief nicht überall friedlich. Entsprechend bereitet sich die Polizei Leipzig und Dresden auf größere Einsätze vor.

Dresden/Leipzig/Chemnitz. Der Jahreswechsel steht vor der Tür - und in Sachsen wappnet sich die Polizei dafür mit mehr Kräften als zuletzt üblich.

Die Polizeidirektion Leipzig plant dabei den größten Einsatz: In der Messestadt liegen die Einsatzschwerpunkte im Zentrum, im Osten rund um die Eisenbahnstraße und im Süden mit dem Connewitzer Kreuz.

Auch haben die Ordnungshüter ein besonderes Augenmerk auf Borna im Landkreis Leipzig. An Silvester 2022/23 war dort aus einer Gruppe von knapp 200 Personen heraus Pyrotechnik auf Polizisten gefeuert worden, so Pressesprecher Olaf Hoppe. Verletzt wurde jedoch niemand.

Dresdener Polizei plant Silvestereinsatz, Chemnitzer nicht

Die Polizeidirektion Dresden plant ebenfalls einen eigenen Silvestereinsatz. Es seien zusätzliche Kräfte und auch Bereitschaftspolizei in der Landeshauptstadt vorgesehen. Man gehe aber von einem friedlichen und feierbetonten Silvesterabend aus. Die Erfahrung der Vorjahre habe gezeigt, dass Silvester in Dresden eher ruhig verlaufe. In Chemnitz sei kein separater Einsatz geplant, aber in den Polizeirevieren seien mehr Beamte im Dienst. "Insbesondere in der Nachtschicht werden die Polizeireviere verstärkt Dienst tun", so Sprecherin Jana Ulbricht gegenüber der "Freien Presse". Sprich: "Es sind mehr Streifenwagen auf der Straße als an einem normalen Tag."

Falls es wider Erwarten zu größeren Problemen kommen sollte, stünde auch noch die Bereitschaftspolizei zur Verfügung. Einen Einsatzschwerpunkt gibt es laut Ulbricht in Chemnitz nicht. Die Polizei rechne mit "den klassischen Silvesterstraftaten" wie Körperverletzung und Sachbeschädigung. Auch die Polizeidirektionen Görlitz und Zwickau planen keine speziellen Silvester-Einsätze und rechnen mit einem typischen Silvestergeschehen.

Wird mit Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gerechnet?

Mit gezielten Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter, wie sie etwa in Berlin beim zurückliegenden Jahreswechsel deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hatten, rechnet die Polizei in Dresden und Chemnitz nicht. Anders in Leipzig: Mit Blick auf die Ereignisse des vergangenen Jahreswechsels in anderen Bundesländern bestehe ein "verstärkter Schutzfokus auf handelnde Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes".

Unterstützung gebe es unter anderem durch Kräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei sowie der Landespolizei Thüringen. "Der Einsatz eines Polizeihubschraubers ist ebenfalls möglich", so Olaf Hoppe. Wasserwerfer stünden zur Verfügung, "wobei hier das Löschen von Bränden in Gefahrenbereichen im Vordergrund steht".