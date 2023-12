So bereitet sich Sachsens Polizei auf die Silvesternacht vor

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, der vorangegangene Jahreswechsel verlief nicht überall friedlich. So gab es etwa gezielte Attacken auf Feuerwehr und Rettungskräfte in Berlin. Wie ist die Lage in Sachsen heute?

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – und in Sachsen wappnet sich die Polizei dafür mit mehr Kräften als zuletzt üblich.