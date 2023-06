SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter warnt vor Fehlentscheidungen: Integrierte Flüchtlinge von Abschiebung bedroht

Der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter sieht den Rechtsstaat im Umgang mit Flüchtlingen als beschädigt an. Die Gesellschaft würde sich damit selbst schaden, sagte Richter am Mittwoch und zog Bilanz seines Internetprojektes "Abschiebung minus Sachsen". Es gebe viel unsichtbares Leid in Häusern, Unterkünften und Abschiebehaftanstalten. Manchen...