„Spitze der Spitze des Eisbergs“: Ausmaß sexualisierter Gewalt in der Kirche weit größer als gedacht

Eine umfangreiche Studie beleuchtet Missbrauch in der evangelischen Kirche. Auch ein Betroffener aus Sosa wirkte mit. Doch die Landeskirche stellte nicht alles vereinbarte Material zur Verfügung.

Das Ausmaß sexualisierter Gewalt innerhalb der Strukturen der evangelischen Kirche in Deutschland steht nicht hinter dem in der katholischen Kirche zurück. Zu diesem Ergebnis kommt die groß angelegte Forum-Studie, an der Forscherteams mehrerer Hochschulen über Jahre arbeiteten und deren lang erwartete Ergebnisse am Dienstag in Hannover...