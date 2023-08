Sprit kostet wieder fast 2 Euro: Warum Tanken jetzt so teuer ist

Die Preise für Benzin und Diesel sind in den letzten Wochen wieder deutlich angestiegen. Nach einem Tief im Frühjahr mussten Autofahrer am Wochenende für Superbenzin an einigen Tankstellen in Südwestsachsen wieder mehr als 2 Euro pro Liter zahlen. Bei Shell in Plauen etwa kostete der Liter Super am Sonntagvormittag 2,019 Euro.