Starker Anstieg von Corona in Sachsen: Vier Menschen sterben

Nicht nur ältere Menschen, sondern auch vor allem Säuglinge erkranken. Und es gibt weitere Todesfälle.

In der Woche vom 16. bis zum 20. Oktober wurden in Sachsen 950 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind etwa 30 Prozent mehr als in der zweiten Oktoberwoche, zeigt der am Freitag veröffentlichte Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) Sachsen. Es werden zwar immer mehr Patienten mit Erkältungssymptomen auf Corona getestet, doch die...