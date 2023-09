Steinewerfer auf Bahnstrecke zwischen Dresden und Zwickau: Bundespolizei sucht Zeugen

Mehr als elf Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn sind nach Polizeiangaben in den vergangenen zwei Monaten beschädigt worden. Nun werden Fahrgäste gebeten, Auffälligkeiten zu melden.

Chemnitz/Zwickau.

Mutmaßliche Steinewerfer auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Hof beschäftigen derzeit die Bundespolizei in Chemnitz. Wie die zuständige Inspektion am Dienstag mitteilte, sind in den zurückliegenden zwei Monaten Beschädigungen an elf Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn festgestellt worden. Bei Instandhaltungsarbeiten in der Werkstatt habe man Beschädigungen an mehreren Scheiben sowie Einschläge an der Außenwand entdeckt. Diese sind offenbar durch Steinwürfe entstanden.