Steuererhöhung geplant: Lohnt dann der Zigarettenkauf in Tschechien noch?

Die tschechische Regierung will die Tabaksteuer erhöhen. Zigaretten würden dann deutlich teurer. Doch um wie viel? Wir rechnen es vor.

Prag/Chemnitz. Die tschechische Regierung will Schulden abbauen - und zudem das Rauchen eindämmen. Deshalb plant sie eine drastische Steuererhöhung auf Tabakwaren. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der der "Freien Presse" vorliegt.

Demnach soll die Steuer auf Zigaretten schon im kommenden Jahr um etwa zehn Prozent steigen - und in den drei darauf folgenden Jahren noch einmal um jeweils etwas mehr als fünf Prozent.

Tschechien dreht seit Jahren an der Steuerschraube

Dabei dreht Prag schon lange an der Steuerschraube. So ist eine Packung Zigaretten in Tschechien von 2009 bis 2019 im Schnitt schon um 1,20 Euro teurer geworden. Den größten Preissprung gab es dann 2020, als die Verbrauchssteuer auf Tabak von 27 Prozent auf 30 Prozent angehoben wurde. Infolgedessen stieg der Preis einiger Marken auf einen Schlag nochmals um bis zu 15 Kronen (0,69 Euro). Doch auch danach wurden jedes Jahr die Steuersätze weiter erhöht.

Aktuell kostet in Tschechien eine 20er-Schachtel einer Premium-Marke schon um die 145 Kronen. Das sind umgerechnet etwa 6,15 Euro. Selbst für die beliebte tschechische Marke Sparta Classic sind inzwischen bis zu 128 Kronen (5,35 Euro) zu zahlen. Zum Vergleich: In Deutschland sind Premium-Zigaretten zwar immer noch deutlich teurer. Laut Statista ist eine 20er-Schachtel der beliebtesten Marken aktuell für im Schnitt 8 Euro zu haben. Doch der Preisunterschied schrumpft zusehends.

Bald so teuer wie in Deutschland?

Die Zeiten, in denen auch die Sachsen regelmäßig zum Zigarettenkauf nach Tschechien pendeln, könnten also bald vorbei sein. Denn sollte Prag die Tabaksteuer wie geplant erhöhen, wären Zigaretten in Tschechien spätestens ab 2027 in etwa so teuer wie in Deutschland - obwohl auch hierzulande weitere Steuererhöhungen im Schnitt um rund 25 Cent für die Schachtel bis zum Jahr 2026 vorgesehen sind. Denn der oft schlechte Umtauschkurs in den Tankstellen und an den Verkaufsständen pulverisiert den Preisvorteil nochmals. Tanken ist zwar immer noch günstiger. Aber auch dieser Vorteil wird kleiner.

Tabak-Industrie warnt vor Minusgeschäft

Die tschechische Regierung hofft unterdessen auf Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung. Tabakwaren-Hersteller warnen jedoch vor dem gegenteiligen Effekt. Aktuell werden nach Branchenangaben etwa zehn Prozent aller tschechischen Zigaretten von Deutschen gekauft. Einst waren es sogar mal 25 Prozent. Die Tabak-Hersteller fürchten nun, dass durch die Steuererhöhungen noch mehr Sachsen und Bayern fernbleiben könnten. "Die wirtschaftliche Motivation für deutsche Verbraucher, zum Einkaufen hierher zu kommen, wird völlig verschwinden", zitiert das Wirtschaftsblatt "Hospodářšké noviny" aus einer internen Studie der Tabakfirmen. Dadurch würden aber auch der tschechischen Finanzkasse umgerechnet etwa 250 Millionen Euro an Steuereinnahmen entgehen.

Polen für Raucher eine günstige Alternative

Zugleich warnt die tschechische Tabak-Lobby, dass mit den Steuererhöhungen der Schwarzmarkt mit geschmuggelten, minderwertigen oder gefälschten Produkten boomen werde. Noch mehr Tschechen würden dann wohl auch ihre Zigaretten im benachbarten Polen kaufen, heißt es. Dort kosten Premium-Zigaretten derzeit umgerechnet etwa vier Euro. Sie sind also deutlich billiger als in Tschechien - und das dürfte auch dazu führen, dass mehr preisbewusste deutsche Raucher sich künftig in Polen eindecken.

Experten rechnen nun bis frühestens Ende des Jahres mit einer Entscheidung aus Prag.