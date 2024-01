Tschechen verärgert: Pilsner Urquell in Prag teurer als in Sachsen

Viele Tschechen kaufen lieber in Sachsen ein als daheim - nicht nur wegen der oft günstigeren Preise, sondern auch weil in Deutschland die Produkte oft eine bessere Qualität haben. Beim Bier hört für viele der Spaß aber auf: Dass Pilsner Urquell in Prag deutlich teurer als in Dresden ist, bringt inzwischen viele auf die Palme.

Das Portal Novinky.cz hat im Januar die Probe aufs Exempel gemacht. In Prag und in Dresden hat es in jeweils einer Kaufland-Filiale Pilsner Urquell gekauft. Die 0,5-Liter-Dose kostete in der sächsischen Landeshauptstadt 0,99 Euro, in Prag umgerechnet 1,53 Euro. In den tschechischen Filialen des Supermarktes Billa mussten die Testkäufer für die...